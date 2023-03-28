Иверсен пропустит чемпионат Норвегии из-за операции на носовых пазухах

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен перенесёт операцию на носовых пазухах.
«Мне немного проверили дыхательные пути и носовые пазухи и обнаружили вещи, которые препятствуют работе на 100 процентов, но избавление от них может помочь мне в будущем.
Если это легко проходит, я попросил сделать операцию как можно скорее», — рассказал лыжник норвежскому NRK.
У бегуна национальной сборной был очень трудный сезон, и четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежский лыжник Эмиль Иверсен планирует начать подготовительный процесс к следующему сезону за пределами сборной Норвегии. На чемпионате мира — 2023 Иверсен стал 13-м в марафоне классическим стилем. После окончания сезона спортсмен планировал искать личного тренера и вносить изменения в подготовительный процесс.
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