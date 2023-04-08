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Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов лидирует, Семиков и Якимушкин — в тройке

Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов лидирует, Семиков и Якимушкин — в тройке
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В Кировске в рамках восьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам прошла мужская спринтерская гонка свободным стилем. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем этой гонки. Вторым к финишу пришёл Андрей Краснов, а третьим стал Глеб Ретивых.

Общий зачёт Кубка России у мужчин по итогам гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 868.
2. Илья Семиков (Республика Коми) — 575.
3. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 536.
4. Артём Мальцев (Тюменская область — Нижегородская область) — 518.
5. Антон Тимашов (Республика Татарстан) — 509.
6. Денис Спицов (Тюменская область) — 505.
7. Алексей Червоткин (Москва) — 481.
8. Савелий Коростелёв (Пермский край) — 455.
9. Илья Порошкин (Республика Коми) — 393.
10. Александр Терентьев (Архангельская область – Ненецкий АО) — 391.

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