Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов лидирует, Семиков и Якимушкин — в тройке

В Кировске в рамках восьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам прошла мужская спринтерская гонка свободным стилем. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем этой гонки. Вторым к финишу пришёл Андрей Краснов, а третьим стал Глеб Ретивых.
Общий зачёт Кубка России у мужчин по итогам гонки выглядит следующим образом.
Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины
1. Александр Большунов (Архангельская область) — 868.
2. Илья Семиков (Республика Коми) — 575.
3. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 536.
4. Артём Мальцев (Тюменская область — Нижегородская область) — 518.
5. Антон Тимашов (Республика Татарстан) — 509.
6. Денис Спицов (Тюменская область) — 505.
7. Алексей Червоткин (Москва) — 481.
8. Савелий Коростелёв (Пермский край) — 455.
9. Илья Порошкин (Республика Коми) — 393.
10. Александр Терентьев (Архангельская область – Ненецкий АО) — 391.
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