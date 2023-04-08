Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов лидирует, Семиков и Якимушкин — в тройке

В Кировске в рамках восьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам прошла мужская спринтерская гонка свободным стилем. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем этой гонки. Вторым к финишу пришёл Андрей Краснов, а третьим стал Глеб Ретивых.

Общий зачёт Кубка России у мужчин по итогам гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 868.

2. Илья Семиков (Республика Коми) — 575.

3. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 536.

4. Артём Мальцев (Тюменская область — Нижегородская область) — 518.

5. Антон Тимашов (Республика Татарстан) — 509.

6. Денис Спицов (Тюменская область) — 505.

7. Алексей Червоткин (Москва) — 481.

8. Савелий Коростелёв (Пермский край) — 455.

9. Илья Порошкин (Республика Коми) — 393.

10. Александр Терентьев (Архангельская область – Ненецкий АО) — 391.