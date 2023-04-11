Елена Вяльбе рассказала, откуда берутся призовые для российских лыжников

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об активно обсуждавшейся в начале сезона-2022/2023 теме призовых для спортсменов.

«Не знаю, как в других видах спорта, а мы задействуем средства, которые поступают от букмекерских контор. Осенью вокруг этой темы возникла шумиха: обсуждалось кто, сколько, кому и за что, спортсмены вели в уме подсчёты. Рада, что нас это не коснулось. Ни один из лыжников не спросил меня осенью или летом: «Почему другие будут бегать за призовые, а мы за медали?» Это говорит о том, что в российских лыжах выступают профессионалы, которые не ставят финансовую сторону выше спортивной.

Второй момент — выплаты от организаторов этапов. Партнёр ФЛГР и спонсор сборной «ФосАгро», например, во время финала Кубка России в Кировске принял решение дополнительно премировать первую тройку общего зачёта у мужчин и женщин. Когда услышала цифры, была счастлива: победители получат по миллиону рублей», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».