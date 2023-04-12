Шведские лыжники выступили с требованием к местной федерации увеличить зарплату сборной

Шведские лыжники вышли на обсуждение условий нового финансового договора между спортсменами и лыжной ассоциацией Швеции.
В Швеции финансовые вопросы между индивидуальными спортсменами и сборной регулируются коллективным договором, детали которого пересматриваются каждый сезон. Одна из деталей — это денежная стипендия тем, кто включён в списки команды на сезон. В прошлом году лыжники получали порядка 200 тыс. шведских крон/год (10 крон около 1 доллара). Это очень мало по шведским меркам. Для сравнения: средняя зарплата в Швеции по итогам 2021 года превысила 400 тыс. крон.
«Думаю, ситуация откровенно плохая. Мы хотим перемен и нормальный гарантированный доход. Ведь именно мы тянем за собой эту сборную — без нас она ничто.
Также не забывайте, что 200 тыс. крон/год — это стипендия лыжников команды А. Я даже не хочу называть цифры, которые получают во второй и молодёжной команде (Team Bauhaus & Svenska Spel). Они могут получить больше, подрабатывая в местной пиццерии. Необходимы реальные улучшения в этом вопросе.
Те, кто входит в основную команду, должны иметь полноценную, по шведским меркам, зарплату. А представители Team Bauhaus & Svenska Spel получать хотя бы то, что получают в основной команде сейчас. Нет требования к профсоюзу обязательно сделать зарплату на уровне средней по стране. Но это всё равно должно быть существенное увеличение от текущих цифр: пусть не до 400 тыс. крон/год, но, может быть, хотя бы до 300 тысяч», — приводит слова Калле Хальфварссона Expressen.
«Моа и я весь сезон присутствовали на различных встречах, но теперь переговоры вступают в решающую фазу.
Вопрос о выплатах от сборной спортсменам — один из самых важных на переговорах. Мы все хотим, чтобы материальные условия были как можно лучше и нам не приходилось слишком много думать о дополнительных источниках финансирования карьеры», — приводит слова Маркуса Грате Expressen, который является представителем спортсменов на переговорах с ассоциацией по новому коллективному договору.
«Мы все должны прийти к компромиссному соглашению к 11 мая, когда будет назван состав команд сборной. Вся наша работа нацелена на перспективу и долгосрочное развитие. Вопрос о денежных компенсациях, конечно, ключевой. Вряд ли мы сможем удовлетворить требования, которые озвучил Калле, и разом поднять компенсацию в два раза. Но это точно то, что можно и нужно обсуждать на переговорах», — приводит слова Ларса Оберга, главы Шведской лыжегоночной ассоциации, Expressen.
Если сборная Швеции и её спортсмены не придут к соглашению, то у гонщиков появится право не участвовать в спонсорских мероприятиях сборной. Это весомый аргумент в переговорах с ассоциацией.
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