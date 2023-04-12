Антон Тимашов выиграл всероссийскую гонку памяти В. Беляева на 10 км

В Апатитах (Мурманская область) прошла мужская гонка на 10 км с раздельным стартом свободным стилем в рамках всероссийских соревнований памяти В. Беляева. Её победителем стал лыжник из Татарстана Антон Тимашов. Второе место занял Савелий Коростелёв из Пермского края, бронзовая медаль досталась представителю Тюменской области Денису Спицову.

Лыжные гонки. Всероссийские соревнования памяти В. Беляева, Апатиты. Гонка с раздельным стартом, свободный стиль, 10 км. Мужчины

1. Антон Тимашов — 20.46,7.

2. Савелий Коростелёв — отставание 1,8 секунды.

3. Денис Спицов +8,0.

4. Андрей Краснов +41,5.

5. Андрей Алипкин +42,5.

6. Данил Нелипа +45,4.

7. Евгений Кудрявцев +46,0.

8. Павел Соловьёв +48,1.

9. Дмитрий Кондрашов +50,5.

10. Сергей Забалуев +51,3.