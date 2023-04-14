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Стартовый протокол женского марафона на ЧР по лыжным гонкам

Стартовый протокол женского марафона на ЧР по лыжным гонкам
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В субботу, 15 апреля 2023 года, пройдёт финальный для женщин старт чемпионата России по лыжным гонкам. Спортсменки пробегут марафон длиной 50 км в спортивном комплексе «Атлет» в Апатитах (Мурманская область).

Стартовый протокол. Чемпионат России по лыжным гонкам. Марафон, 50 км

Женщины

1. Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург).

2. Екатерина Смирнова (Тюменская область).

3. Наталья Непряева (Архангельская область).

4. Лариса Ясина (Республика Татарстан).

5. Майя Якунина (Калужская область).

6. Алёна Перевозчикова (Ханты-Мансийский АО — Югра).

7. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).

8. Арина Кусургашева (Республика Алтай).

9. Светлана Заборская (Архангельская область — Вологодская область).

10. Ольга Царёва (Республика Коми).

11. Анастасия Доценко (Республика Татарстан).

12. Рада Тарасенко (Санкт-Петербург — Ярославская область).

13. Дарья Рогозина (Ненецкий АО — Воронежская область).

14. Алина Шестакова (Красноярский край).

15. Арина Каличева (Москва — Вологодская область).

16. Мария Давыденкова (Республика Татарстан).

Всего на старт выйдет 69 спортсменок. Начало марафона — в 10:00 по московскому времени.

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