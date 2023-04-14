Стартовый протокол женского марафона на ЧР по лыжным гонкам

В субботу, 15 апреля 2023 года, пройдёт финальный для женщин старт чемпионата России по лыжным гонкам. Спортсменки пробегут марафон длиной 50 км в спортивном комплексе «Атлет» в Апатитах (Мурманская область).
Стартовый протокол. Чемпионат России по лыжным гонкам. Марафон, 50 км
Женщины
1. Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург).
2. Екатерина Смирнова (Тюменская область).
3. Наталья Непряева (Архангельская область).
4. Лариса Ясина (Республика Татарстан).
5. Майя Якунина (Калужская область).
6. Алёна Перевозчикова (Ханты-Мансийский АО — Югра).
7. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).
8. Арина Кусургашева (Республика Алтай).
9. Светлана Заборская (Архангельская область — Вологодская область).
10. Ольга Царёва (Республика Коми).
11. Анастасия Доценко (Республика Татарстан).
12. Рада Тарасенко (Санкт-Петербург — Ярославская область).
13. Дарья Рогозина (Ненецкий АО — Воронежская область).
14. Алина Шестакова (Красноярский край).
15. Арина Каличева (Москва — Вологодская область).
16. Мария Давыденкова (Республика Татарстан).
Всего на старт выйдет 69 спортсменок. Начало марафона — в 10:00 по московскому времени.
- 14 апреля 2023
-
21:03
-
20:37
-
14:27
-
10:52
-
10:26
-
10:16
-
09:47
- 13 апреля 2023
-
23:57
-
16:40
-
16:19
-
09:57
- 12 апреля 2023
-
19:38
-
19:29
-
16:53
-
16:17
-
15:08
-
14:54
-
14:25
-
13:43
-
12:20
-
11:03
-
10:26
-
10:18
-
10:17
- 11 апреля 2023
-
17:02
-
16:44
-
16:19
-
15:49
-
15:13
-
14:58
-
11:17
-
11:07
-
10:57
-
10:37
-
10:29