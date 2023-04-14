41-летний олимпийский чемпион Симон Амман выступит на Кубке мира в сезоне-2023/2024

Четырёхкратный олимпийский чемпион швейцарский прыгун на лыжах с трамплина Симон Амман вошёл в заявку сборной Швейцарии для участия в соревнованиях в сезоне-2023/2024.
Симону Амману в этом году исполнится 42 года, он дебютировал на Кубке мира в сезоне-1997/1998 в Оберстдорфе (Германия), где не только прошёл квалификацию, но и завершил соревнования на 15-м месте.
Прыгун участвовал во всех Олимпийских играх, начиная с Нагано-1998 и заканчивая Пекином-2022. В Солт-Лейк-Сити (США) в 2002 году швейцарец стал двукратным олимпийским чемпионом, выиграв соревнования по прыжкам со среднего и большого трамплинов, те же дисциплины принесли ему ещё два олимпийских золота, но уже в Ванкувере (Канада) в 2010 году.
А ещё швейцарец женат на девушке из России: Яна Яновская познакомилась с будущим супругом, когда приехала в Финляндию из Санкт-Петербурга на учёбу.
Несмотря на собственное заявление о желании завершить карьеру, в сезоне-2023/2024 Симон Амман вновь будет представлять Швейцарию на международных соревнованиях по прыжкам с трамплина. Помимо него, в сборную вошли ещё девять спортсменов: шесть мужчин и три женщины.
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