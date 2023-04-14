Олимпийский чемпион Стох заявил, что пострадал из-за своих высказываний об СВО на Украине

Трёхкратный олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина поляк Камиль Стох объяснил, почему не обсуждает СВО и всё, что связано с возможным возвращением российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Я принял решение не высказываться по этому вопросу. Это сложная тема. Считаю, что руководящие органы спорта должны решать. Могу ли представить, как соревнуюсь с россиянами на одних турнирах? Мы могли бы долго обсуждать этот вопрос наедине, но я не буду говорить публично. Это тот случай, когда грань между спортом и политикой очень тонкая. Мне нужно сосредоточиться на себе и своих прыжках.

Когда решил не вмешиваться? Вначале, наверное, каждый из нас чувствовал необходимость высказаться о ситуации за нашей восточной границей. Всё произошло внезапно. Военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) — это человеческая трагедия. При этом спорт должен демонстрировать самые благородные ценности. Тогда я чувствовал, что должен выразить свои взгляды — сделать всё, чтобы достучаться до всех, кто нас смотрит. Понятно, что я не согласен с СВО. Но я борюсь на спортивной арене. Это самая чистая форма соперничества. Высказывания об СВО дорого мне стоили. Я потратил силы, не мог сосредоточиться на себе и своей работе. Поэтому я решил думать о работе, а остальное оставить тем, кто принимает решения.

Также хочу уточнить, что тот факт, что я не высказываюсь публично по какой-либо теме, не означает, что я забываю об этом. СВО продолжается. Я не закрываю глаза, не отворачиваюсь, а слежу за происходящим», — приводит слова Стоха Sportowe Fakty.