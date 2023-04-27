Губерниев: Вяльбе не может запрещать лыжникам выступать в нейтральном статусе

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о недопустимости выступления российских спортсменов в нейтральном статусе.

«Вяльбе не имеет права запрещать лыжникам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Крепостное право отменили в 1861 году, но Елена Валерьевна Вяльбе продолжает жить в том времени в роли барыни. Я считаю, что мы должны ехать в любом статусе.

Елена Валерьевна, можно сказать, сделала имя на нейтральных флагах в качестве руководителя федерации и главного тренера сборной. А теперь она вдруг рассказывает спортсменам, как нужно родину любить», — приводит слова Губерниева Sport24.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе, после чего Вяльбе высказалась категорически против выступления российских лыжников на таких условиях.