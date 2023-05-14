Глава Федерации лыжного спорта Франции рассказал о финансовом кризисе в организации

Бывший менеджер по беговым лыжам FIS, а ныне глава Федерации лыжного спорта Франции Пьер Миньерей рассказал о больших финансовых проблемах в организации, которые оказывают влияние на подготовку спортсменов к новому соревновательному сезону.
«Мы ведём переговоры об увеличении доступного бюджета, хотим максимально защитить элитные команды, но в беговых лыжах будут небольшие корректировки. В следующем сезоне нам придётся рассмотреть возможность присоединения к международным стартам с меньшим количеством спортсменов. Мы будем защищать лучших, но это тяжёлое решение. Даже большие команды борются с кризисом и есть большое беспокойство по поводу будущего спорта. Если расходы будут расти дальше, будет очень трудно продолжать работать», — приводит слова чиновника Fondo Italia со ссылкой на норвежское СМИ VG.
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