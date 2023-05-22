«Мне нужен тренер-друг». Юлия Ступак — об идеальном для неё наставнике

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак описала идеального для себя тренера.
Ступак несколько лет тренировалась под руководством Маркуса Крамера. Когда перед сезоном-2022/2023 специалист вынужден был покинуть Россию, Юлия оказалась в группе Юрия Бородавко. Со следующего сезона лыжница будет тренироваться в группе Егора Сорина.
«Для меня идеальный тренер — это в первую очередь спокойный человек. Для меня очень важно то, какой заряд и посыл он несёт в команду. И уже потом, отталкиваясь от атмосферы в команде, вы вместе идёте к результатам. План для меня на втором месте, то есть после коннекта с тренером. Мне нужен тренер-друг. Мне не нужен тренер-психолог, мне не нужен мотиватор — мне нужен человек, который даст мне больше свободы, потому что это первоочерёдно у меня идёт. И я надеюсь, что с Егором у нас получится именно такой коннект, когда он будет позволять мне быть собой», — сказала Ступак в интервью телеграм-каналу Константина Мегеля.
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