Школьница на лыжах каталась по траве. Она объяснила, что её заставили сдавать нормативы

Ученица 10-го класса 85-й школы Екатеринбурга пыталась кататься на лыжах по газону. Очевидице она сообщила, что делает это по указанию своего учителя по физкультуре.

«Она сказала, что сдаёт зимние зачёты по физкультуре. Учительница обязала её пройти десять кругов, иначе не поставит оценку за год. Я сама работаю учительницей в другой школе и просто в шоке, как издеваются мои коллеги над собственными детьми!» — приводит слова очевидицы «Екатеринбург Онлайн».

Фото: E1.ru

Данный инцидент вызвал резонанс в социальных сетях. Пользователи по-разному расценили происходящее: одни иронично поддержали суровые наставления учителя, другие встали на защиту школьницы, третьи посчитали эпизод незначительным.

«Девочка наша! Оставляла свои лыжи у классного руководителя в лаборантской, не забрала их вовремя. В связи с подготовкой школы к новому учебному году попросили забрать лыжи. По пути домой у детей возникла идея снять видеоролик к выпускному на шуточную песню про физкультуру. По физкультуре ребёнок аттестован», — позднее прокомментировала ситуацию завуч 85-й школы Ирина Бурыкина.