Якимушкин — о болезни: мне стало чуть лучше

Российский лыжник Иван Якимушкин рассказал о своём самочувствии.

«Мне стало чуть лучше. У меня осталось несколько дней до отъезда на сбор. Надеюсь за это время полностью встать на ноги, чтобы ничего не пропускать и начать сбор вовремя. И всё равно, наверное, первую неделю на сборе придётся потратить на восстановление после болезни. Сильно достаточно меня подкосило. Надеюсь, что я ничего не пропущу и приеду вовремя», — сказал Якимушкин в видео для своего телеграм-канала.

Ранее Якимушкин пропустил гонку на 15 км свободным стилем на летнем чемпионате Тюменской области, в которой участники соревновались на лыжероллерах. До этого спортсмен провёл сбор в Раубичах (Беларусь) в группе тренера Юрия Бородавко.