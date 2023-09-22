«Зато обед удался». Якимушкины набрали грибов во время тренировки

Российский лыжник Иван Якимушкин, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, и его жена Ольга, чемпионка России по лыжным гонкам, рассказали, как набрали грибов во время тренировки.
Спортсмены опубликовали видеоролик в своём семейном телеграм-канале. По ходу видео Ольга говорит, указывая на грибы: «Тренировка не удалась». На это Иван отвечает: «Зато обед удался».
Напомним, Иван Якимушкин и Ольга Кучерук поженились в апреле 2022 года. В январе 2023 года в семье лыжников родился сын.
На прошедшем в сентябре чемпионате России по лыжероллерам Иван Якимушкин выиграл гонку на 20 километров свободным стилем, а также взял серебро в гонке на 20 километров классическим стилем. Ольга Якимушкина была восьмой в гонке на 15 километров классическим стилем и десятой — в спринте классическим стилем.
- 22 сентября 2023
-
12:11
-
00:35
-
00:12
- 21 сентября 2023
-
22:20
-
21:24
-
21:13
-
16:15
-
10:56
-
09:29
- 20 сентября 2023
-
15:39
-
11:29
-
09:32
- 19 сентября 2023
-
14:07
-
12:07
- 18 сентября 2023
-
17:31
-
16:22
-
14:03
-
13:13
-
12:18
- 16 сентября 2023
-
17:55
-
16:39
-
15:28
-
15:18
-
11:41
- 15 сентября 2023
-
14:34
-
12:15
-
11:22
-
09:35
- 14 сентября 2023
-
09:24
- 13 сентября 2023
-
23:04
-
22:22
-
22:05
-
15:47
-
13:33
-
12:31