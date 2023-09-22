«Зато обед удался». Якимушкины набрали грибов во время тренировки

Российский лыжник Иван Якимушкин, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, и его жена Ольга, чемпионка России по лыжным гонкам, рассказали, как набрали грибов во время тренировки.

Спортсмены опубликовали видеоролик в своём семейном телеграм-канале. По ходу видео Ольга говорит, указывая на грибы: «Тренировка не удалась». На это Иван отвечает: «Зато обед удался».

Напомним, Иван Якимушкин и Ольга Кучерук поженились в апреле 2022 года. В январе 2023 года в семье лыжников родился сын.

На прошедшем в сентябре чемпионате России по лыжероллерам Иван Якимушкин выиграл гонку на 20 километров свободным стилем, а также взял серебро в гонке на 20 километров классическим стилем. Ольга Якимушкина была восьмой в гонке на 15 километров классическим стилем и десятой — в спринте классическим стилем.