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Большунов стал первым на Кубке России в спринте свободным стилем

Большунов стал первым на Кубке России в спринте свободным стилем
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Российский лыжник Александр Большунов, представляющий Архангельскую область, одержал победу в спринте свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Тёи (Хакасия) с результатом 3.40,99.

Вторым к финишу пришёл Иван Горбунов (+0,38), замкнул призовую тройку Егор Митрошин (+1,14).

Лыжные гонки. Кубок России сезона-2023/2024. Первый этап. Вершина Тёи
Спринт, свободный стиль, финал. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 3.40,99.
2. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +0,38.
3. Егор Митрошин (Москва) +1,14.
4. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +1,75.
5. Савелий Коростелёв (Архангельская область) +9,70.
6. Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий автономный округ) +19,82.

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