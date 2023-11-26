Вероника Степанова победила в гонке 10 км классическим стилем, Кулешова — вторая

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Сегодня, 26 ноября, в Вершине Тёи (Хакасия) состоялась лыжная гонка среди женщин классическим стилем на 10 км. Соревнование прошло в рамках первого этапа Кубка России. В итоге первая место заняла Вероника Степанова. Второй оказалась Анастасия Кулешова. Третью строчку заняла Алина Пеклецова.

Лыжные гонки. Кубок России сезона-2023/2024. Первый этап. Вершина Тёи

10 км, классический стиль. Женщины

1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 29.17,6.

2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +0.28,0.

3. Алина Пеклецова (Архангельская область) +0.33,4.

4. Евгений Крупицкая (Санкт-Петербург) +0.45,0.

5. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) +0.46,0.

6. Мария Истомина (Архангельская область) +0.52,5.

Юлия Ступак не стартовала в гонке, а Татьяна Сорина сошла с дистанции после первого круга.