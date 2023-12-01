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Александр Большунов одержал победу в коньковой разделке на 10 км на этапе КР в Тюмени

Александр Большунов одержал победу в коньковой разделке на 10 км на этапе КР в Тюмени
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Сегодня, 1 декабря, в Тюмени состоялась лыжная гонка с раздельным стартом свободным стилем на 10 км среди мужчин. Соревнование прошло в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России. Лучшим в этой гонке стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Лыжник, представляющий Архангельскую область, преодолел дистанцию за 22.25,6.

Второе место занял представитель Тюменской области Артём Мальцев, уступивший лидеру 27,3 секунды. Третьим стал Савелий Коростелёв, выступающий за Архангельскую область.

Лыжные гонки. Кубок России сезона-2023/2024. Второй этап. Тюмень
10 км, свободный стиль. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 22.25,6.
2. Артём Мальцев (Тюменская область) — отставание 27,3 секунды.
3. Савелий Коростелёв (Архангельская область) +31,2.

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