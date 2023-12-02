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Лыжница Анастасия Фалеева стала победительницей спринта на 2-м этапе Кубка России в Тюмени

Лыжница Анастасия Фалеева стала победительницей спринта на 2-м этапе Кубка России в Тюмени
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В Тюмени прошёл женский спринт в классическом стиле в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Его победительницей стала Анастасия Фалеева. Второй к финишу пришла Алёна Баранова. Тройку призёров замкнула Евгения Крупицкая.

Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Тюмень. Спринт, классический стиль. Женщины. Итоговый результат

  1. Анастасия Фалеева — 4.46,39.
  2. Алёна Баранова — отставание 1,93 секунды.
  3. Евгения Крупицкая +2,24.
  4. Елизавета Пантрина +3,69.
  5. Дарья Непряева +3,77.
  6. Анна Королёва +13,43.

Напомним, российские лыжницы не смогли выступить в прошлом сезоне на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. Ранее FIS продлила своё решение на грядущий сезон.

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