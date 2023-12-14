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Баранова выиграла спринт на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке, Степанова — вторая

Баранова выиграла спринт на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке, Степанова — вторая
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В Кирово-Чепецке завершился финал женского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Победу в этой гонке одержала лыжница Алёна Баранова. Спортсменка, представляющая команду Москвы, преодолела дистанцию за 3.54,20.

Второе место в финальном забеге заняла представительница команды Архангельской области Вероника Степанова. Бронзовую медаль завоевала лыжница Анастасия Кириллова, представляющая команду ХМАО-Югры.

Лыжные гонки. Кубок России, третий этап. Кирово-Чепецк.
Спринт, классический стиль. Женщины. Финал

1. Алёна Баранова (Москва) — 3.54,20.
2. Вероника Степанова (Архангельская область) — отставание 0,47 секунды.
3. Анастасия Кириллова (ХМАО-Югра) +1,90.

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