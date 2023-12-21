Вяльбе — о Большунове: он не тот человек, который будет жаловаться, если что-то болит

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, комментируя гонку четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России на 15 км свободным стилем у мужчин, высказалась о безоговорочном лидере зачётов Кубка Александре Большунове.

«Саша не тот человек, который будет жаловаться, даже если у него что-то болит. Он говорит о проблемах, когда рукой-ногой пошевелить не может. Лишний раз не хочется затрагивать эту тему. Жалость к спортсмену – не совсем правильно, так как некоторые этим пользуются. Но это точно не про Сашу. Как сейчас тренируется и выступает Большунов – он даже сдерживает себя немного, так как в каждой гонке может и больше выигрывать», — сказала Вяльбе в трансляции, организованной ФЛГР.

Напомним, Александр Большунов одержал уже девять побед в девяти гонках Кубка России сезона-2023/2024.