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Бородавко назвал лыжников, которые могут успешно выступить на Спартакиаде сильнейших

Бородавко назвал лыжников, которые могут успешно выступить на Спартакиаде сильнейших
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал лыжников, которые могут добиться высоких результатов на Спартакиаде сильнейших — 2024 и составить конкуренцию Александру Большунову.

«Лёша Червоткин постепенно набирает форму, хорошо отработал сбор в Цахкадзоре. Настраивается на Спартакиаду самым серьёзным образом. Он понимает, что это один из главных стартов в сезоне. Червоткин будет принимать участие практически в каждой гонке.

У Дениса Спицова были определённые проблемы. Но в Цахкадзоре он работал очень хорошо. Посмотрим, как он выступит на родной трассе на Спартакиаде. Надеюсь, что в тех гонках, где Спицов будет участвовать, он будет в топе.

Артём Мальцев постепенно приближается к своей оптимальной форме. Но у него есть лимитирующий фактор, который мешает ему полноценно тренироваться. Это травма колена, которую он получил ещё в прошлом сезоне. Но сейчас мы нашли определённые методы силовой работы, которые ему подходят. Видно, что он набирает форму. Надеюсь, что он ярко проявит себя на Спартакиаде», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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