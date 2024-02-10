Фото: награждение призёров в мужском скиатлоне Спартакиады-2024

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В Тюмени состоялась гонка на 20 км в скиатлоне среди мужчин в рамках Спартакиады сильнейших — 2024. Первое место занял представитель Архангельской области Александр Большунов, преодолевший дистанцию за 52.30,7 секунды.

Серебро завоевал Илья Семиков, бронзовая награда соревнований у Артёма Мальцева.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото с церемонии награждения спортсменов.

Фото: КОРРЕСПОНДЕНТ «ЧЕМПИОНАТА» АНДРЕЙ ШИТИХИН

Фото: КОРРЕСПОНДЕНТ «ЧЕМПИОНАТА» АНДРЕЙ ШИТИХИН

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.

Скиатлон, 20 км. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 52.30,7 секунды.

2. Илья Семиков (Республика Коми) +1,5.

3. Артём Мальцев (Тюменская область) +3,9.

4. Сергей Устюгов (Ханты-Мансийский автономный округ) +4,3.

5. Денис Спицов (Тюменская область) +4,4.

6. Ермил Вокуев (Республика Коми) +6,7.

7. Иван Якимушкин (Тюменская область) +6,8.

8. Илья Порошкин (Республика Коми) +7,1.

9. Антон Тимашов (Республика Татарстан) +7,2.