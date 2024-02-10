Фото: награждение призёров в мужском скиатлоне Спартакиады-2024

В Тюмени состоялась гонка на 20 км в скиатлоне среди мужчин в рамках Спартакиады сильнейших — 2024. Первое место занял представитель Архангельской области Александр Большунов, преодолевший дистанцию за 52.30,7 секунды.
Серебро завоевал Илья Семиков, бронзовая награда соревнований у Артёма Мальцева.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото с церемонии награждения спортсменов.
Фото: КОРРЕСПОНДЕНТ «ЧЕМПИОНАТА» АНДРЕЙ ШИТИХИН
Фото: КОРРЕСПОНДЕНТ «ЧЕМПИОНАТА» АНДРЕЙ ШИТИХИН
Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.
Скиатлон, 20 км. Мужчины
1. Александр Большунов (Архангельская область) — 52.30,7 секунды.
2. Илья Семиков (Республика Коми) +1,5.
3. Артём Мальцев (Тюменская область) +3,9.
4. Сергей Устюгов (Ханты-Мансийский автономный округ) +4,3.
5. Денис Спицов (Тюменская область) +4,4.
6. Ермил Вокуев (Республика Коми) +6,7.
7. Иван Якимушкин (Тюменская область) +6,8.
8. Илья Порошкин (Республика Коми) +7,1.
9. Антон Тимашов (Республика Татарстан) +7,2.