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Александр Большунов — чемпион Спартакиады в гонке на 10 км свободным стилем

Российский лыжник Александр Большунов завоевал третью золотую медаль Спартакиады — 2024, одержав победу на дистанции 10 км свободным стилем в Тюмени. Результат чемпиона — 22.04,0 секунды.

Серебряным призёром стал Денис Спицов с отставанием 16,2 секунды. Бронзовая медаль у Савелия Коростелёва, проигравшего победителю гонки 20,1 секунды.

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.

Свободный стиль, 10 км. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 22.04,0.

2. Денис Спицов (Тюменская область) +16,2.

3. Савелий Коростелёв (Архангельская область) +20,1.

4. Антон Тимашов (Республика Татарстан) +38,4.

5. Артём Мальцев (Тюменская область) +50,9.

6. Иван Якимушкин (Тюменская область) +56,8.