Анастасия Кулешова выиграла гонку на 10 км классическим стилем на чемпионате России
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Сегодня, 19 марта, в Малиновке (Архангельская область) состоялась женская гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках Альфа-Банк чемпионата России по лыжным гонкам — 2024. Победительницей гонки стала лыжница Анастасия Кулешова. Спортсменка преодолела дистанцию за 27.21,5 секунды.
Второе место заняла лыжница Анастасия Фалеева, отставшая от лидера на 23,6 секунды. Третьей в этой гонке стала представительница команды Тюменской области Татьяна Сорина.
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка.
10 км, классический стиль. Женщины.
1. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия) — 27.21,5.
2. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — отставание 23,6 секунды.
3. Татьяна Сорина (Тюменская область) +32,8.
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