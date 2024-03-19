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Анастасия Кулешова выиграла гонку на 10 км классическим стилем на чемпионате России

Сегодня, 19 марта, в Малиновке (Архангельская область) состоялась женская гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках Альфа-Банк чемпионата России по лыжным гонкам — 2024. Победительницей гонки стала лыжница Анастасия Кулешова. Спортсменка преодолела дистанцию за 27.21,5 секунды.

Второе место заняла лыжница Анастасия Фалеева, отставшая от лидера на 23,6 секунды. Третьей в этой гонке стала представительница команды Тюменской области Татьяна Сорина.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка.

10 км, классический стиль. Женщины.

1. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия) — 27.21,5.

2. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — отставание 23,6 секунды.

3. Татьяна Сорина (Тюменская область) +32,8.