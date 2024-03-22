Сборная Архангельской области одержала победу в мужской эстафете на чемпионате России

Сегодня, 22 марта, в Малиновке (Архангельская область) состоялась мужская эстафетная гонка в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024. Лучшей в этой гонке стала команда Архангельской области, в составе которой выступили лыжники Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Савелий Коростелёв и Александр Большунов.
Второе место заняла команда Тюменской области, третьей стала сборная Республики Татарстан.
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка.
Эстафета, мужчины.
1. Архангельская область (Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Савелий Коростелёв, Александр Большунов) — 1:11.22,7.
2. Тюменская область (Андрей Парфёнов, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин) — отставание 13,3 секунды.
3. Республика Татарстан — 1(Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов, Иван Горбунов) +30,9.
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