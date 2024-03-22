В Архангельской области отменены все мероприятия. Там проходит ЧР по лыжным гонкам

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сделал заявление в связи с трагическими событиями в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Распорядился об отмене всех массовых культурных и спортивных мероприятий в регионе в эти выходные», — написал Цыбульский в своих социальных сетях.

Отметим, что в Малиновке (Архангельская область) в эти дни проходит чемпионат России – 2024 по лыжным гонкам. Завтра, 23 марта, там должен был пройти женский масс-старт в свободном стиле на 30 км, а 24-го — мужской масс-старт на 50 км.

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) пока не подтверждала информацию об отмене соревнований.

Сегодняшним вечером, 22 марта, в СМИ появилась информация, что в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске, произошла стрельба и прогремел взрыв. На момент написания новости в подмосковном комплексе продолжается пожар. Сообщалось о нескольких десятках пострадавших. В этот вечер в концертном зале был запланирован концерт группы «Пикник».