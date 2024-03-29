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Сорин раскритиковал решения правительства Архангельской области, принятые после «Крокуса»

Сорин раскритиковал решения правительства Архангельской области, принятые после «Крокуса»
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин обратился к правительству Архангельской области в связи с отменой традиционных соревнований «Кубок Устья» из-за трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

«Теракт в Крокусе не оставил равнодушным никого в нашей стране. Скорбь, печаль, ужас и волнение будут ещё долго в нас, такое не проходит бесследно. Здоровья всем пострадавшим. Но пост не об этом, а о реакции некоторых чиновников и последствиях после принятия непонятных мне мер. Надеюсь получить ответы на некоторые вопросы.

Я прекрасно понимаю, что проводить праздничные, торжественные и развлекательные мероприятия нельзя в дни траура, но зачем запрещать проводить соревнования без зрителей и с обеспечением всех мер безопасности? Особенно когда речь идёт о неблизкой к Москве Архангельской области? О деревне, до которой с трудом можно добраться. Для профессиональных спортсменов соревнования в первую очередь – работа. Заводы, предприятия, телерадиовещание и другие сферы не останавливаются в дни траура, так почему спортсмены должны отменять свою соревновательную деятельность, свою работу? Показательный пример – хоккейный матч «Автомобилист» – СКА 23.02.2024 в Екатеринбурге, где доходы от игры направили на помощь потерпевшим, хоккеисты не праздновали, не развлекались, а выполняли свою работу и посвятили её всем пострадавшим.

Вопрос посложнее, зачем правительство региона отменяет детские и традиционные массовые соревнования, такие как «Кубок Устьи», которые были запланированы на неделе после трагедии в Крокусе. Сотни детей и любителей лыжного спорта со всей России приехали или были в пути в далёкий регион, когда решили всё отменить. Люди, занимающиеся организацией, расселением и питанием участников, понесли серьёзные убытки, которые им никто не возместит. Также никто не возместит финансовые потери участникам. Итогом всего в будущем может стать потеря лыжного праздника, благодаря которому лыжное сообщество и несколько поколений спортсменов узнало об Устьянской земле. К примеру, традиционный Праздник Севера, проходящий в эти же сроки в Мурманске, никто не отменил.

Зачем ограничивать тренировочные мероприятия в регионе (указание об обеспечении и требованиях безопасности в этот непростой период равноценно отмене), сотни детей готовятся согласно календарю, проводят контрольные тренировки и т. д. Количество участников данных мероприятий явно выше 50. А сейчас они вынуждены покинуть регион, так как трассу перекопали.

Повторюсь, я могу в чём-то ошибаться и чего-то не понимать, но все эти решения правительства Архангельской области и привели к тому, что сейчас происходит в Малиновке. У руководства и работников спортивного объекта своя правда, у тренеров, спортсменов и обычных любителей лыжного спорта – своя. И всех их можно понять. Надеюсь, что всё наладится и мы не потеряем лыжный праздник «Кубок Устьи» и в целом регион, хорошо зарекомендовавший себя ранее», — написал Сорин в своём телеграм-канале.

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