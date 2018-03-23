Послеродовая депрессия. Серена хочет получать особые привилегии

«А Серена вообще старалась?»

Серена Уильямс на турнире в Майами проявила полное неуважение к представителям СМИ и не пришла на обязательную пресс-конференцию после матча с Наоми Осакой. Сам матч первого круга сложился для американки крайне неудачно. Она постоянно ошибалась и уступила со счётом 3:6, 2:6. Впервые более чем за пять лет Серена проиграла два матча подряд (в Индиан-Уэллсе она в третьем круге уступила сестре Винус — 3:6, 4:6), так что поводов для расстройств было предостаточно. Кроме того, известно, что женщины после родов в течение трёх лет приходят в себя психологически, эмоционально и физиологически. Гормональный фон должен прийти в норму, поэтому эмоциональные срывы и частая смена настроений в порядке вещей. Всё это входит в понятие послеродовая депрессия.

И всё равно это не оправдывает экс первую ракетку мира, которая для многих является кумиром. Так, в юности равнялась на Уильямс и сама Осака. Она мечтала сыграть с американкой, а вышло, что не просто сыграла, но и победила. Однако сама японка дала понять, что не полностью удовлетворена. «Я бы хотела, чтобы она хоть раз крикнула «Камон!». В таком случае ты понимаешь, что она действительно бьётся и хочет выиграть. Но в нашем матче этого не было, что немного огорчает. Начинаешь задумываться: «А она вообще старалась?».

Уильямс грозит штраф

За пропуск обязательной пресс-конференции Серена может получить штраф до $ 1 тыс. Окончательное решение, наказывать теннисистку или нет, будет принято позднее. Самое интересное, что ещё полтора года назад Уильямс могла бы заплатить куда больший штраф, потому что игроки топ-10 наказываются за подобные нарушения регламента намного стороже. Сейчас же по факту в зал к журналистам не пришла 491-я ракетка мира, поэтому и наказание соответствующее — как для игрока, не входящего в элиту.

Сейчас об этом смешно говорить, но до турнира многие на полном серьёзе предлагали в обход всех правил дать Уильямс первый номер посева и соответственно сразу пропустить её во второй круг (все 32 сеяные теннисистки начинают борьбу со второго раунда). С какой стати? Серена, дескать, так много выигрывала и так долго находилась на первом месте, что её рейтинг можно заморозить, ведь она так низко опустилась по уважительной причине — беременность. Директор турнира в Майами Джеймс Блэйк считает, что американка должна была быть в посеве: «Нам нужно защищать матерей-теннисисток. На протяжении определённого отрезка эти девушки имеют право получать облегчённую сетку. Надо поменять правила, чтобы этот фактор учитывался», — считает Блэйк.

Серена получила «уайлд-кард» и заняла чьё-то место

Позиция Блэйка и его единомышленников кажется логичной, но не в случае Уильямс. Что в Индиан-Уэллсе, что в Майами Серена попала на несеяных теннисисток в первом круге. Да, Осака сейчас находится в прекрасной форме, она только что выиграла в Калифорнии, но её матч с Уильямс мог состояться и во втором раунде даже в случае попадания американки в посев. И проблема даже не в сетке, а в том, что Серена пока просто не готова играть, она банально не набрала форму, поэтому давать ей чьё-то место в посеве — это лишать другого игрока права, которое он полностью заслужил своими выступлениями. И ладно бы Уильямс действительно играла на своём уровне, но этого нет, поэтому она бы точно так же уступила если бы не в первом, так во втором матче — с посевом или без него.

В гольфе сейчас пытается вернуться на былые позиции Тайгер Вудс — самый известный гольфист всех времён. Тайгер опустился ещё ниже, чем Серена, — за пределы первой тысячи. Вудс ребёнка не рожал, однако и у него причина длительного отсутствия была уважительной — четыре операции на спине. Он не попадает по рейтингу на крупные соревнования, и никто не жалуется, что ему не предоставляют «уайлд-кард» или не меняют правила специально под него (Серена же как раз получила WC и заняла, возможно, место какой-то перспективной теннисистки). Рейтинг так и задуман, чтобы начинать с небольших соревнований и постепенно переходить на более крупные, если, конечно, ты играешь достаточно хорошо, чтобы подняться в табели о рангах.

Азаренко правила не мешают

Можно взять в пример и другую маму — Викторию Азаренко. Она прошлым летом тоже начинала почти с нуля и дошла до 1/8 финала Уимблдона и уступила только второй ракетке мира Симоне Халеп. Затем Виктория была вынуждена вновь пропустить продолжительный отрезок времени уже из-за судебной тяжбы по опеке над ребёнком. Азаренко отсутствие посева не мешает: она уже выиграла два матча во Флориде.

Нынешние поправки в правилах WTA, которые произошли в прошлом году, приравнивают беременность к тяжёлой травме. Это означает, что игрок может запросить защищённый рейтинг и попадать на все главные соревнования, но иметь преимущества посева это не позволяет: начинать на всех соревнованиях всё равно надо с первого круга. И так решили не только официальные лица, но и сами игроки: «Обычно теннисистки голосуют за то, чтобы не пропускать тех, кто долго отсутствовал, сразу во второй круг», — заявил глава WTA Стив Саймон.

Звонарёва и Клейстерс вернулись без всяких поблажек

Даже сама Азаренко, которая является заинтересованным лицом, поскольку находится в похожей с Сереной ситуации, не имеет пока чёткого ответа: «Сейчас я не готова что-то говорить, нужно посмотреть на этот вопрос со всех сторон. Лично я хотела бы попасть в посев, но надо от этого абстрагироваться и взглянуть на данную проблему объективно». Мэнди Минелла, ещё одна теннисистка, ставшая матерью и вернувшаяся в тур, считает, что как раз никакой объективности нет. Вся эта тема была поднята только из-за того, чтобы всеми способами помочь Серене быстрее вернуться на былые позиции. «Не надо ничего менять. Я думаю, что мы бы сейчас вообще не обсуждали этот вопрос, если бы это не касалось Серены. Многие теннисистки в прошлом становились матерями и спокойно возвращались без всяких поблажек».

Действительно, Вера Звонарёва, Ким Клейстерс, Линдсей Дэвенпорт, Катерина Бондаренко и многие другие проходили через соревнования ITF, играли в квалификациях, заявлялись на маленькие турниры WTA и постепенно набирали рейтинг и добирались до титулов, а в случае с Клейстерс — даже до «Шлемов». И тогда никто почему-то не говорил, что они должны получать какие-то привилегии.

Серена побоялась прийти на пресс-конференцию?

Ситуация с Уильямс осложняется ещё и тем, что сама она играть по правилам не хочет. Пропуск пресс-конференции на таком большом турнире — это грубое нарушение правил WTA. Да, через какое-то время Серена на официальном сайте ассоциации опубликовала заявление и поздравила Осаку с победой, но она написала то, что ей хотелось сказать, а прийти к журналистам и ответить на их вопросы (возможно, и не самые приятные) Уильямс не решилась.

Серена должна понимать, что с неё другой спрос как с многолетнего лидера женского тура. Что теперь могут подумать молодые теннисистки, которые берут с Уильямс пример во всём? Что если не очень хочется, то можно и наплевать на журналистов, многие из которых приехали из других стран и, быть может, хотели задать вопрос конкретно американке. Сейчас Серена не уверена в себе и нуждается в поддержке. Эту поддержку оказал её супруг Алексис Оганян, который под впечатлениям от фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» заказал на шоссе в Калифорнии четыре щита с изображением их дочки и словами «Лучшая мама всех времён».

Это не первый случай

Уильямс уже не в первый раз нарушает правила. 14 лет она бойкотировала обязательный турнир в Индиан-Уэллсе. По идее пропускать его нельзя без уважительной причины, в большинстве случаев — травмы. Но руководители WTA так и не смогли на протяжении более десятка лет заставить приехать ни Серену, ни Винус. Они даже не платили штраф за неприезд, а просто выполняли определённые рекламные обязательства перед турниром, и им всё прощалось. Кроме того, обе сестры признались, что пользуются так называемыми TUE — терапевтическими исключениями. Серене разрешили легально использовать сильнейшие болеутоляющие, обозначенные в кодексе агентства как наркотики, а также синтетические стероидные препараты, которые относится к группе глюкокортикоидных гормонов человека и запрещены к приёму во время соревнований.

«Не сдавала положительных допинг-проб. У меня – терапевтические исключения» На турнире в Индиан-Уэллсе сёстры Уильямс сыграли отложенный на 17 лет матч и рассказали о важной роли терапевтических исключений (TUE).

Судя по социальным сетям Серены, она действительно тренируется и делает всё, чтобы вернуться на былые позиции. Так, перед стартом турнира в Майами она провела занятие с Симоной Халеп. Но матчи показывают, что Уильямс ещё работать и работать, поэтому начинать надо с маленьких соревнований и, конечно, с первых кругов. Никакой речи о том, чтобы попадать в посев, в данной ситуации идти не может.