Сирота, ставший чемпионом. История теннисиста Ласло Джере

Ласло Джере не сдержал слёз во время речи на церемонии награждения в Рио-де-Жанейро – так же, как многие зрители на трибунах и у экранов телевизоров или компьютеров. Ещё совсем недавно сербский теннисист был в конце топ-100 и никогда не играл в финалах турниров ATP. Соответственно он не участвовал в транслировавшихся по телевидению церемониях награждения и не имел возможности рассказать миру свою трагичную историю про то, как смерть одного за другим забрала его самых близких людей.

Начало пути Ласло

Серб с венгерскими корнями родился в Сербии и Черногории в 1995 году. Ласло дебютировал в ATP туре в 2013-м, выступив на турнире в Бангкоке, куда неожиданно получил «уайлд-кард». Джере потребовалось четыре года, чтобы войти в первую сотню. Ни титулов, ни финалов на соревнованиях ATP у него до сих пор не было, а самым подходящим покрытием всегда являлся грунт. Например, в 2018-м Ласло трижды дошёл до финалов челленджеров на грунте, завоевав один титул. А ещё сербу никогда не удавалось хорошо начать сезон – во многом потому, что до весны он обычно играл только на харде.

На старте нынешнего сезона у Джере были небольшие проблемы со здоровьем. Пройдя квалификацию в Окленде, он снялся по ходу матча первого круга основной сетки. Тем не менее на Australian Open он выступил, проиграв Евгению Донскому в четырёх партиях. Транзитом через Болгарию Ласло отправился в Бразилию, где, несмотря на пребывание в конце первой сотни рейтинг-листа, попал в основную сетку турнира ATP 500 в Рио-де-Жанейро. В первом же круге соперником Джере стал Доминик Тим, побеждавший на этом турнире в 2017 году. Правда, был один фактор, играющий на руку Ласло – австриец только что выступал в Буэнос-Айресе, где за два с половиной часа проиграл полуфинал Диего Шварцману, допустив в том матче полсотни ошибок.

Первая победа Джере над игроком топ-10

Ласло уверенно воспользовался тем, что Доминик был не в оптимальной форме, и одержал победу в двух партиях, впервые обыграв соперника из топ-10. При этом после матча он сам признал, что Тим был не очень хорош. «Это был прекрасный день. Я одержал самую большую победу в карьере и очень счастлив сейчас. Я выполнял отличные удары. Если честно, Тим играл хуже, чем обычно. Но у меня всё получалось. Я здорово чувствовал мяч, хорошо бил по мячу с задней линии и прекрасно атаковал, когда предоставлялась возможность. Здесь моё любимое покрытие. Я знаю, что на грунте могу демонстрировать великолепный теннис».

Дальше Джере попадались более слабые соперники – все сеяные теннисисты в Рио быстро проиграли, так что уже к четвертьфиналам стало понятно, что чемпионом соревнований станет кто-то не попавший в посев. Ласло воспользовался этим шансом лучше всех. Не сбил его и пропуск полуфинала – Аляж Бедене снялся до старта матча, пропустив серба в финал без игры.

«Хочу посвятить трофей родителям. Надеюсь, они смотрят на меня»

Речи после побед, равно как и после поражений, бывают разными; кто-то является настоящим мастером таких выступлений, кто-то с трудом подбирает слова. Но редко они оказываются настолько личными, как эта. Победив в титульном матче Феликса Оже-Альяссима, Джере рассказал о трагической истории с его родителями. «Мне 23 года, но я уже сирота. Хочу посвятить этот трофей моим родителям.

Я потерял мою маму семь лет назад, а отца – два месяца назад. Они очень сильно поддерживали меня, благодаря им я стал тем, кем являюсь сейчас. Надеюсь, сейчас где-то там они смотрят на меня. Также я очень благодарен моей младшей сестре, которая сейчас в Сербии. Она всегда помогает мне, и я очень рад, что она у меня есть. И огромное спасибо моей девушке, которая была со мной в самые тяжёлые моменты жизни.

Я не знаю много теннисистов, которые прошли через подобное. Хочу быть тем парнем, который вдохновляет других и показывает, что успеха можно добиться при любых раскладах. Это была неделя мечты для меня. Это исключительный день в моей карьере и жизни. Я немного нервничал в решающем матче, потому что знал, что напротив сильный соперник. Я неплохо двигался, что облегчило мне работу, но в целом было очень тяжело умственно и физически».

«Можешь считать меня своим новым фанатом»

И мама, и папа Ласло скончались от рака. Многие игроки не знали, что он остался сиротой, и после его речи в Рио-де-Жанейро адресовали ему слова поддержки и восхищения. «Я проникся к Ласло огромным уважением. Он может считать меня своим новым фанатом!» — написал в «Твиттере» Григор Димитров. «Сердце разрывается. Но этот парень вызывает невероятное уважение», — отметила Анастасия Павлюченкова. «Поздравляю, мой друг. Ты заслужил этот титул», — написал Борна Чорич.

«Уверен, что его родители смотрели этот матч. Невероятно, через что пришлось пройти этому человеку», — заметил Стефанос Циципас. «Молодец, чемпион, мы с тобой», — сказал Ник Кирьос. «Ты никогда не будешь один», — написал Фрэнсис Тиафо, повторяя название знаменитой песни, давно ставшей гимном «Ливерпуля».

Джокович поздравил и поддержал Джере

«От всей души поздравляю Ласло с его невероятной победой в Рио и первым трофеем ATP. Ты показал всем свою психологическую стойкость и боевой дух в тяжёлый момент. Спасибо за честность и решимость поделиться эмоциями о своих родителях», — это «твит» от Новака Джоковича.

Сам Джере вспоминал, как Джокович ещё четыре года назад предложил ему сыграть в паре в Дубае. «Мы знакомы с Новаком и всегда перекидываемся парой слов, когда видимся на соревнованиях. Но, в отличие от меня, он участвует в самых крупных турнирах, поэтому мы общаемся не часто. Он написал мне сообщение, когда я вошёл в первую сотню рейтинга ATP, а ещё раньше, когда я был далёк от топ-100, предложил сыграть в парном разряде в Дубае. Джокович — прекрасный человек, он вдохновляет всех нас».

Празднование отложено до возвращения в Сербию

Набрав за победу в Рио-де-Жанейро 500 очков, Ласло почти удвоил свои баллы – сейчас у него 1127 очков. Он переместился с 90-й строчки на 37-ю и сможет принять участие во всех турнирах европейского грунтового сезона. Перед этим Джере сыграет на другом бразильском турнире, в Сан-Пауло. В посев он не попал, поскольку сетка всегда составляется на основе рейтинга предыдущей неделе, но соперников топ-уровня там в любом случае нет, и если серб не устал морально, то может показать хороший результат и на этом турнире. По крайней мере, сильно отмечать победу в Рио он не планировал, сказав, что предпочтёт дождаться возвращения в Сербию и устроить праздник с друзьями и семьёй.

Вне теннисного корта и тренировок Джере любит читать, ходить в кино, играть на компьютере. Также ему нравится печь торты и другие десерты, которыми он, вероятно, радует свою девушку. По словам Ласло, лучше всего ему удаются брауни, булочки с корицей и яблочные пироги. Несмотря на свои потери, Джере старается продолжать радоваться жизни и, как он говорил, вдохновлять других людей.