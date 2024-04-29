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Павел Котов уступил Синнеру в 1/16 финала «Мастерса» в Мадриде

Павел Котов уступил Синнеру в 1/16 финала «Мастерса» в Мадриде
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72-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов не смог выйти в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче 1/16 финала россиянин уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 2:6, 5:7. Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут.

Мадрид (м). 3-й круг
29 апреля 2024, понедельник. 21:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов

За это время Котов ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных (50%). На счету Синнера три эйса, ни одной двойной и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 (46%).

Отметим, что во втором сете при счёте 5:3 Котов не смог реализовать сетбол на подаче Синнера и уступил четыре гейма подряд.

В следующем раунде Синнер сыграет с победителем противостояния Карен Хачанов (Россия) — Флавио Коболли (Италия).

Действующим чемпионом турнира в Мадриде является испанский теннисист Карлос Алькарас.

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