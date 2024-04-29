Павел Котов уступил Синнеру в 1/16 финала «Мастерса» в Мадриде

72-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов не смог выйти в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
В матче 1/16 финала россиянин уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 2:6, 5:7. Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут.
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За это время Котов ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных (50%). На счету Синнера три эйса, ни одной двойной и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 (46%).
Отметим, что во втором сете при счёте 5:3 Котов не смог реализовать сетбол на подаче Синнера и уступил четыре гейма подряд.
В следующем раунде Синнер сыграет с победителем противостояния Карен Хачанов (Россия) — Флавио Коболли (Италия).
Действующим чемпионом турнира в Мадриде является испанский теннисист Карлос Алькарас.
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