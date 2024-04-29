43-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как собирается отмечать сегодняшний день рождения. Сегодня, 29 апреля, спортсменке исполняется 17 лет.

«В понедельник у меня день рождения, но я его не ощущаю. Он всегда выпадает на какой-то турнир, поэтому я особо не праздную. Возможно, после игры мы пойдём в ресторан. У папы тоже день рождения, но он, к сожалению, не сможет приехать. Сейчас он с Эрикой на другом турнире в Испании. Будем праздновать по FaceTime», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

Напомним, сегодня в матче 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Андреева сыграет с итальянкой Ясмине Паолини, которая обыграла Каролин Гарсию со счётом 6:3, 6:2.