Рыбакина: грунтовый сезон складывается отлично. Надеюсь, смогу продолжать в том же духе

Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Думаю, подача мне очень помогает. Я просто пыталась вести игру. Она левша и хорошо попадает по углам. Было непросто находиться за задней линией и выходить к сетке. В целом агрессивная игра и, конечно, подача помогают лучше выступать в Мадриде».

Пока что грунтовый сезон складывается отлично. Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе. На этом турнире, да и на всех, где я играю, я просто хочу победить. Я стараюсь концентрироваться на каждом матче по отдельности. Здесь много сложных соперниц. Я иду шаг за шагом и надеюсь, что смогу дойти до конца», — сказала Рыбакина в послематчевом интервью на корте.

Напомним, в матче 1/8 финала Рыбакина одержала победу над чешкой Сарой Бейлек со счётом 6:1, 6:3.