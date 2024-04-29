Рафаэль Надаль навестил Алину Корнееву после операции в Барселоне

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, 37-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль навестил россиянку Алину Корнееву после операции в Барселоне.

Ранее Корнеева рассказала, что перенесла операцию на кисти руки.

Фото: личный архив алины корнеевой

«За эти дни я получила так много трогательных сообщений и комментариев. Одним из сюрпризов стала встреча с Рафой Надалем в Барселоне.

Я благодарна за вашу любовь и поддержку», — подписала спортсменка фотографию, которую она опубликовала в социальных сетях.

Напомним, последний раз Алина Корнеева выходила на корт в феврале на турнире серии «челленджер» в Мумбае (Индия).