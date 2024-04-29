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Медведев заявил, что грунт остаётся его нелюбимым покрытием

Медведев заявил, что грунт остаётся его нелюбимым покрытием
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не изменил отношение к грунтовому покрытию.

— Изменилось ли ваше отношение к большим грунтовым турнирам? Верите ли вы в то, что сможете добиться успеха на всех из них?
— 100%. Однако ощущение, что это не моё любимое покрытие, что меня на нём что-то беспокоит и не позволяет мне показывать свой лучший теннис на грунте, осталось. С опытом я стал гораздо лучше понимать, чего хочу от себя добиться.

Поэтому я довольно спокоен, даже если проигрываю матч. Вопрос должен звучать так: «Делал ли я то, что хотел?». Например, применял ли топ-спины, скользил, хорошо ли двигался и сохранял баланс. Если у меня всё получилось, значит, в случае поражение, соперник был лучше меня… Тогда как три-четыре года назад я чувствовал себя совершенно потерянным на корте. Теперь я знаю, что мне нужно делать, — сказал Медведев в послематчевом интервью на корте.

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