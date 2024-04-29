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Андреева — Паолини: россиянка выиграла первый сет матча 1/8 финала турнира в Мадриде

Андреева — Паолини: россиянка выиграла первый сет матча 1/8 финала турнира в Мадриде
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Сегодня, 29 апреля, проходит матч 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), в котором играет 43-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева. Её соперницей является 13-я ракетка мира из Италии Ясмине Паолини. Россиянка выиграла стартовый сет встречи на тай-брейке (7:2).

Отметим, что по ходу партии Андреева уступала со счётом 2:5, отыграла сетбол и переломила ход борьбы.

Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2024, понедельник. 16:40 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		4
         
Ясмине Паолини
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини

Победительница матча в следующем раунде встретится либо с американкой Даниэль Коллинз, либо с белоруской Ариной Соболенко.

Напомним, в прошлом сезоне Мирра Андреева дошла до 1/8 финала турнира в Мадриде, где уступила будущей чемпионке турнира Арине Соболенко. Паолини, в свою очередь, в 2023 году завершила выступление на этом турнире уже в первом круге.

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