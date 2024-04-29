Андреева — Паолини: россиянка выиграла первый сет матча 1/8 финала турнира в Мадриде

Сегодня, 29 апреля, проходит матч 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), в котором играет 43-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева. Её соперницей является 13-я ракетка мира из Италии Ясмине Паолини. Россиянка выиграла стартовый сет встречи на тай-брейке (7:2).

Отметим, что по ходу партии Андреева уступала со счётом 2:5, отыграла сетбол и переломила ход борьбы.

Победительница матча в следующем раунде встретится либо с американкой Даниэль Коллинз, либо с белоруской Ариной Соболенко.

Напомним, в прошлом сезоне Мирра Андреева дошла до 1/8 финала турнира в Мадриде, где уступила будущей чемпионке турнира Арине Соболенко. Паолини, в свою очередь, в 2023 году завершила выступление на этом турнире уже в первом круге.