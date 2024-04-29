Жабер — о женском теннисе: думаю, мы заслуживаем лучшего

Девятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса заявила, что в Европе уделяют разное внимание женскому и мужскому теннису.

«Я чувствую, что теннис является одним из тех видов спорта, в котором женщины могут гордиться собой. Но понимаю, что нам ещё предстоит долгий путь, особенно здесь, в Мадриде, в Риме и в Европе в целом. Я чувствую, что им нужно больше уважать женщин и то, как мы играем. В европейском теннисе совершенно по-разному относятся к мужчинам и женщинам. Может быть, люди со стороны этого и не видят.

Да, я определённо одна из тех, кто хочет высказываться. Мне очень нравится смотреть женский теннис, нравится смотреть женский спорт в целом. Я думаю, мы заслуживаем лучшего. И это не значит, что мы не прилагаем к этому никаких усилий», — сказала Жабер на пресс-конференции.