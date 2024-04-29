Котов — Синнер: россиянин проиграл первый сет матча 1/16 финала «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 29 апреля, проходит матч третьего круга грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания), в котором играет 72-я ракетка российский теннисист Павел Котов. Его соперником является вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер. Россиянин проиграл стартовый сет встречи со счётом 2:6.

Отметим, что россиянин не взял ни одного гейма на своей подаче.

Победитель матча встретится либо с итальянцем Флавио Коболли, либо с россиянином Кареном Хачановым.