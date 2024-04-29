Котов — Синнер: россиянин проиграл первый сет матча 1/16 финала «Мастерса» в Мадриде
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Сегодня, 29 апреля, проходит матч третьего круга грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания), в котором играет 72-я ракетка российский теннисист Павел Котов. Его соперником является вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер. Россиянин проиграл стартовый сет встречи со счётом 2:6.
Отметим, что россиянин не взял ни одного гейма на своей подаче.
Мадрид (м). 3-й круг
29 апреля 2024, понедельник. 21:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|1
|
|0
Павел Котов
П. Котов
Победитель матча встретится либо с итальянцем Флавио Коболли, либо с россиянином Кареном Хачановым.
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