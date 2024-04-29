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Котов — Синнер: россиянин проиграл первый сет матча 1/16 финала «Мастерса» в Мадриде

Котов — Синнер: россиянин проиграл первый сет матча 1/16 финала «Мастерса» в Мадриде
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Сегодня, 29 апреля, проходит матч третьего круга грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания), в котором играет 72-я ракетка российский теннисист Павел Котов. Его соперником является вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер. Россиянин проиграл стартовый сет встречи со счётом 2:6.

Отметим, что россиянин не взял ни одного гейма на своей подаче.

Мадрид (м). 3-й круг
29 апреля 2024, понедельник. 21:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		1
2 		0
         
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов

Победитель матча встретится либо с итальянцем Флавио Коболли, либо с россиянином Кареном Хачановым.

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