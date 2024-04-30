Рууд — о предстоящем матче с Оже-Альяссимом: Феликс очень опасен, когда уверен в себе

Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о предстоящем матче с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Он опасный игрок. Он был в десятке лучших, выиграл много больших титулов. У нас уже было несколько очных встреч. 3 года назад мы даже играли здесь. Я подумаю о том матче.

Он очень опасен, когда уверен в себе и хорошо бьёт по мячу. Я должен быть готов к мощным ударам с его стороны», — сказал Рууд в послематчевом интервью на корте.

Теннисисты встречались на корте шесть раз, четыре раза сильнее оказывался норвежец.

Напомним, в матче 1/16 финала норвежец одержал уверенную победу над британцем Кэмероном Норри со счётом 6:2, 6:4.