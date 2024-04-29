Рыбакина переиграла Бейлек и вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Мадриде

Четвёртая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/8 финала Рыбакина одержала победу над чешкой Сарой Бейлек со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.

За это время Рыбакина не выполнила ни одной подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 (60%). На счету Бейлек один эйс, шесть двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 14 (14%).

В следующем раунде Рыбакина сыграет с победителем противостояния Дарья Касаткина (Россия) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является Арина Соболенко.