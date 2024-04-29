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Рыбакина переиграла Бейлек и вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Мадриде

Рыбакина переиграла Бейлек и вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Мадриде
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Четвёртая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/8 финала Рыбакина одержала победу над чешкой Сарой Бейлек со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.

Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2024, понедельник. 20:15 МСК
Сара Бейлек
Чехия
Сара Бейлек
С. Бейлек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

За это время Рыбакина не выполнила ни одной подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 (60%). На счету Бейлек один эйс, шесть двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 14 (14%).

В следующем раунде Рыбакина сыграет с победителем противостояния Дарья Касаткина (Россия) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является Арина Соболенко.

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