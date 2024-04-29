Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде, уступив Путинцевой

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/8 финала Касаткина уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 6:3, 2:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут.

За это время Касаткина не выполнила ни одной подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных (38%). На счету Путинцевой один эйс, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11 (55%).

В следующем раунде Путинцева сыграет с Еленой Рыбакиной, которая в своём матче победила Сару Бейлек (6:1, 6:3).

Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является белоруска Арина Соболенко, которая в прошлогоднем финале одолела Игу Свёнтек (6:3, 3:6, 6:3).