Качин по окончании матча с Надалем попросил испанца подарить ему футболку

91-я ракетка мира аргентинский теннисист Педро Качин после матча попросил испанца Рафаэля Надаля подарить ему футболку.

Во время рукопожатия у сетки Качин обратился к Надалю: «Сбылась моя мечта, я не знаю, каков протокол, но можно взять твою футболку?»

Испанец подарил футболку, и теннисисты обнялись.

Фото: скриншот прямой трансляции

Напомним, встреча завершилась победой 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. Надаль победил в трёх матчах подряд впервые с Открытого чемпионата США 2022 года.

В следующем раунде Надаль сыграет с чехом Иржи Легечкой, который в своём матче победил бразильца Тьяго Монтейро (6:4, 7:6 (9:7)).