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Касаткина — Путинцева: россиянка выиграла первый сет матча 1/8 финала турнира в Мадриде

Касаткина — Путинцева: россиянка выиграла первый сет матча 1/8 финала турнира в Мадриде
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Сегодня, 29 апреля, проходит матч 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), в котором играет 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина. Её соперницей является 50-я ракетка мира представительница Казахстана Юлия Путинцева. Россиянка выиграла стартовый сет встречи со счётом 6:3.

Отметим, что по ходу партии Касаткина уступала со счётом 0:3, однако затем выиграла шесть геймов подряд.

Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2024, понедельник. 20:15 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
3 		6 3
6 		2 2
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Победительница матча в следующем раунде встретится либо с чешкой Сарой Бейлек, либо с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Напомним, в прошлом сезоне Касаткина дошла до 1/8 финала турнира в Мадриде, где уступила Веронике Кудерметовой.

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