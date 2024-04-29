Касаткина — Путинцева: россиянка выиграла первый сет матча 1/8 финала турнира в Мадриде
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Сегодня, 29 апреля, проходит матч 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), в котором играет 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина. Её соперницей является 50-я ракетка мира представительница Казахстана Юлия Путинцева. Россиянка выиграла стартовый сет встречи со счётом 6:3.
Отметим, что по ходу партии Касаткина уступала со счётом 0:3, однако затем выиграла шесть геймов подряд.
Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2024, понедельник. 20:15 МСК
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|2
|2
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Победительница матча в следующем раунде встретится либо с чешкой Сарой Бейлек, либо с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Напомним, в прошлом сезоне Касаткина дошла до 1/8 финала турнира в Мадриде, где уступила Веронике Кудерметовой.
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