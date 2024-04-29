Надаль: считаю, что эгоизм — одно из величайших бедствий человечества

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос», порассуждал на тему эгоизма в современном обществе.

«У меня маленькое эго. Я считаю, что эгоизм — одно из величайших бедствий человечества. Чрезмерное эго порождает массу проблем в нашем обществе, я бы сказал, подавляющее большинство. В какой-то момент это может помочь вам добиться успеха… может быть, но я не думаю, что это поможет в каком-либо важном аспекте жизни.

Эгоизм создает множество проблем на всех уровнях: политическом, человеческом и прежде всего на уровне отношений с другими людьми. Я тот, кто пытается убежать от этого чрезмерного эгоизма, который преобладает в нашем обществе», — приводит слова Надаля Punto de Break.