«Сосредоточусь на себе и буду готова». Свёнтек — о предстоящем матче с Хаддад-Майей
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась ожиданиями от четвертьфинального матча грунтового турнира в Мадриде (Испания), в котором она сыграет с бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей.
Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2024, вторник. 12:00 МСК
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
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Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
«Честно говоря, я не смотрела её матчи в последнее время. С анализом и тактикой мне будет помогать тренер. Мы сыграли много действительно тяжёлых матчей друг против друга. Так что это будет непросто. Она всегда очень хороша на грунте. Я сосредоточусь на себе и буду готова», — сказала Свёнтек в интервью на корте.
Сегодня, 29 апреля, в матче 1/8 финала представительница Польши разгромила Сару Соррибес-Тормо из Испании. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:0.
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