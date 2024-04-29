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«Сосредоточусь на себе и буду готова». Свёнтек — о предстоящем матче с Хаддад-Майей

«Сосредоточусь на себе и буду готова». Свёнтек — о предстоящем матче с Хаддад-Майей
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась ожиданиями от четвертьфинального матча грунтового турнира в Мадриде (Испания), в котором она сыграет с бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей.

Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2024, вторник. 12:00 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
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Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя

«Честно говоря, я не смотрела её матчи в последнее время. С анализом и тактикой мне будет помогать тренер. Мы сыграли много действительно тяжёлых матчей друг против друга. Так что это будет непросто. Она всегда очень хороша на грунте. Я сосредоточусь на себе и буду готова», — сказала Свёнтек в интервью на корте.

Сегодня, 29 апреля, в матче 1/8 финала представительница Польши разгромила Сару Соррибес-Тормо из Испании. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:0.

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