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Кори Гауфф уступила Кис в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Мадриде

Кори Гауфф уступила Кис в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Мадриде
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/8 финала американка уступила соотечественнице Мэдисон Кис со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 4:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут.

Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2024, понедельник. 17:25 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 4
7 7 		4 6
         
Мэдисон Кис
США
Мэдисон Кис
М. Кис

За это время Гауфф выполнила одну подачу навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных (44%). На счету Кис один эйс, две двойные и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14 (50%).

В следующем раунде Кис сыграет с Онс Жабер, которая в своём матче победила Елену Остапенко (6:0, 6:4).

Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является белоруска Арина Соболенко, которая в прошлогоднем финале одолела Игу Свёнтек (6:3, 3:6, 6:3).

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