Кори Гауфф уступила Кис в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Мадриде

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/8 финала американка уступила соотечественнице Мэдисон Кис со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 4:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут.

За это время Гауфф выполнила одну подачу навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных (44%). На счету Кис один эйс, две двойные и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14 (50%).

В следующем раунде Кис сыграет с Онс Жабер, которая в своём матче победила Елену Остапенко (6:0, 6:4).

Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является белоруска Арина Соболенко, которая в прошлогоднем финале одолела Игу Свёнтек (6:3, 3:6, 6:3).