Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев — Корда: Даниил одержал победу на тай-брейке во втором сете

Медведев — Корда: Даниил одержал победу на тай-брейке во втором сете
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 апреля, проходит матч третьего круга грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания), в котором играет российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира. Его соперником является 26-я ракетка мира из США Себастьян Корда. Россиянин сравнял в счёт в матче. Таким образом, теннисисты сыграют решающий сет.

Мадрид (м). 3-й круг
29 апреля 2024, понедельник. 14:40 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 7 6
7 		6 4 3
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда

Победитель матча встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом в следующем круге грунтового турнира в Мадриде. В своём матче третьего раунда Бублик в трёх сетах обыграл Бена Шелтона из США. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6, 6:4.

Напомним, в прошлом сезоне Даниил Медведев дошёл до четвёртого круга «Мастерса» в Мадриде. Корда, в свою очередь, в 2023 году завершил выступление на турнире во втором раунде.

Действующим чемпионом турнира в Мадриде является третья ракетка мира из Испании Карлос Алькарас.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android