Медведев — Корда: Даниил одержал победу на тай-брейке во втором сете

Сегодня, 29 апреля, проходит матч третьего круга грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания), в котором играет российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира. Его соперником является 26-я ракетка мира из США Себастьян Корда. Россиянин сравнял в счёт в матче. Таким образом, теннисисты сыграют решающий сет.

Победитель матча встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом в следующем круге грунтового турнира в Мадриде. В своём матче третьего раунда Бублик в трёх сетах обыграл Бена Шелтона из США. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6, 6:4.

Напомним, в прошлом сезоне Даниил Медведев дошёл до четвёртого круга «Мастерса» в Мадриде. Корда, в свою очередь, в 2023 году завершил выступление на турнире во втором раунде.

Действующим чемпионом турнира в Мадриде является третья ракетка мира из Испании Карлос Алькарас.