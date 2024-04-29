Медведев — Корда: Даниил одержал победу на тай-брейке во втором сете

Сегодня, 29 апреля, проходит матч третьего круга грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания), в котором играет российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира. Его соперником является 26-я ракетка мира из США Себастьян Корда. Россиянин сравнял в счёт в матче. Таким образом, теннисисты сыграют решающий сет.
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 4
|3
Победитель матча встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом в следующем круге грунтового турнира в Мадриде. В своём матче третьего раунда Бублик в трёх сетах обыграл Бена Шелтона из США. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6, 6:4.
Напомним, в прошлом сезоне Даниил Медведев дошёл до четвёртого круга «Мастерса» в Мадриде. Корда, в свою очередь, в 2023 году завершил выступление на турнире во втором раунде.
Действующим чемпионом турнира в Мадриде является третья ракетка мира из Испании Карлос Алькарас.
- 29 апреля 2024
-
17:36
-
17:05
-
16:30
-
16:25
-
15:44
-
15:37
-
15:26
-
14:52
-
14:32
-
13:58
-
13:24
-
12:41
-
10:40
-
10:31
-
09:45
-
09:30
-
06:05
-
01:48
-
00:55
-
00:37
-
00:21
- 28 апреля 2024
-
23:43
-
23:19
-
22:59
-
22:53
-
22:39
-
21:59
-
21:50
-
21:29
-
21:00
-
20:42
-
19:52
-
19:42
-
19:30
-
19:03