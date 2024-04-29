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Хачанов одержал уверенную победу над Коболли и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Хачанов одержал уверенную победу над Коболли и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
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17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче 1/16 финала россиянин одержал убедительную победу над итальянцем Флавио Коболли со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты.

Мадрид (м). 3-й круг
29 апреля 2024, понедельник. 21:55 МСК
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

За это время россиянин выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных (67%). На счету Флавио Коболли пять эйсов, пять двойных и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем раунде Карен Хачанов сыграет с итальянцем Янником Синнером, который в своём матче победил Павла Котова (6:2, 7:5).

Действующим победителем турнира в Мадриде является испанец Карлос Алькарас.

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