Хачанов одержал уверенную победу над Коболли и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче 1/16 финала россиянин одержал убедительную победу над итальянцем Флавио Коболли со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты.

За это время россиянин выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных (67%). На счету Флавио Коболли пять эйсов, пять двойных и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем раунде Карен Хачанов сыграет с итальянцем Янником Синнером, который в своём матче победил Павла Котова (6:2, 7:5).

Действующим победителем турнира в Мадриде является испанец Карлос Алькарас.