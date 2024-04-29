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Надаль в трёх сетах обыграл Качина и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Надаль в трёх сетах обыграл Качина и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 37-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче 1/16 финала испанец одержал победу над аргентинцем Педро Качином со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность встречи составила 3 часа 5 минут.

Мадрид (м). 3-й круг
29 апреля 2024, понедельник. 17:15 МСК
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 6
1 		7 7 3
         
Педро Качин
Аргентина
Педро Качин
П. Качин

За это время Надаль ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 9 брейк-пойнтов из 18 заработанных (50%). На счету Качина три эйса, три двойные и четыре реализованных брейк-пойнта из шести (67%).

В следующем раунде Надаль сыграет с чехом Иржи Легечкой, который в своём матче победил бразильца Тьяго Монтейро (6:4, 7:6 (9:7)).

Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.

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