Надаль в трёх сетах обыграл Качина и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 37-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
В матче 1/16 финала испанец одержал победу над аргентинцем Педро Качином со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность встречи составила 3 часа 5 минут.
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За это время Надаль ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 9 брейк-пойнтов из 18 заработанных (50%). На счету Качина три эйса, три двойные и четыре реализованных брейк-пойнта из шести (67%).
В следующем раунде Надаль сыграет с чехом Иржи Легечкой, который в своём матче победил бразильца Тьяго Монтейро (6:4, 7:6 (9:7)).
Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.
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