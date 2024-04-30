Медведев: я люблю укорачивать на грунте, на харде никогда этого не делаю

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему любит использовать укороченные на грунтовом покрытии.

«Вообще, я на грунте довольно много укорачиваю, и, когда пересматриваю свои хорошие матчи, это единственное, что я делаю на грунте, – на харде я никогда этого не делаю. На грунте для уверенности иногда бывает.

Когда я в хорошей форме, укороченные на грунте очень полезны, потому что (сопернику) тяжело сразу стартовать, ноги, скажем так, буксуют в отличие от харда. Поэтому на грунте я люблю укорачивать. Зависит от соперника. Здесь в Мадриде, на самом деле, укорачивать тяжелее, потому что высота и мяч скачет сильно при отскоке, но против него сегодня хорошо сработало. В принципе, такого плана не было, но во время игры стал делать это больше, рад, что получилось», — сказал Медведев в интервью для YouTube-канала «БОЛЬШЕ!».

Напомним, в 1/16 финала «Мастерса» в Мадриде Медведев обыграл Себастьяна Корду (5:7, 7:6 (7:4), 6:3). В следующем раунде россиянин сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом, который в своём матче третьего круга одолел американца Бена Шелтона (3:6, 7:6 (7:2), 6:4).