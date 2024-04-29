«Кто они? Иллюминаты?» Медведев поспорил с судьёй во время матча с Кордой из-за дождя

Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, пожаловался на погодные условия после проигранного первого сета в матче третьего круга грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания).
Медведев. Тебе хорошо под зонтиком, а нам нет.
Судья. Они, а не я, принимают решения.
Медведев. Кто они? Иллюминаты, что ли?
Соперником Медведева является 26-я ракетка мира из США Себастьян Корда. Россиянин проиграл стартовый сет встречи со счётом 5:7. Победитель матча встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом в следующем круге грунтового турнира в Мадриде.
Напомним, в прошлом сезоне Даниил Медведев дошёл до четвёртого круга «Мастерса» в Мадриде. Корда, в свою очередь, в 2023 году завершил выступление на турнире во втором круге.